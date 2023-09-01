Manchester City'nin yıldızı Haaland: İyi uyumak için bazı ritüellerim var

UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Erling Haaland kendisini bir gol makinesine çeviren sıra dışı uyku alışkanlığından bahsetti.



Uyurken ağız bandı kullandığını söyleyen Haaland, Logan Paul'un YouTube programı Impaulsive'de konuştu. Yıldız oyuncu şu sözleri dile getirdi : "Bence uyku dünyadaki en önemli şey. İyi uyumak için bazı ritüellerim var. Mesela mavi ışık filtreli gözlükler ve yatak odasındaki tüm uyarıcıları kapatmak önemli."

HER GÜN SAUNA RUTİNİ



Haaland, Paul'un uyurken nefesini açmak için burun bandı kullandığını söylemesi üzerine ise şöyle konuştu: "O halde bir de ağız bandını denemelisin! Neden olmasın? Biraz zor oluyor ama bende var, onunla uyuyorum!"



Haaland ayrıca günlük olarak sauna kullandığını aktararak, "Evimde var, bu yüzden neredeyse her gün saunayı kullanmaya çalışıyorum." dedi.