Manchester City'nin yıldızı Haaland'dan kötü haber

İngiliz devi Manchester City, Norveçli golcü futbolcusu Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında ve bu yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere, daha fazla rol oynayabilecek sürede hazır olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

