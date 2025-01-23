Manchester City'ye Mısırlı forvet! Omar Marmoush kimdir?

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.



Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.



Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

OMAR MARMOUSH KİMDİR?



Omar Marmoush, 7 Şubat 1999 yılında Kairo, Mısır'da dünyaya geldi.



183 cm boyundaki Omar Marmoush, forvet olarak görev yapmaktadır. 22 milyon piyasa değeri bulunan Omar Marmoush, Mısır Milli Futbol Takımı ile 32 maça çıkmış ve 6 gol atımıştır. Omar Marmoush, bu sezon 7 maça çıkmış ve 6 gol, 5 asist üretmiştir.



Futbola Wadi Degla'da başlayan Omar Marmoush, Wolfsburg, St. Pauli, Stuttgart ve E. Frankfurt formaları giymiştir.



