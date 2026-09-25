Manchester City'ye şok. 115 suçlamanın sadece 1'inden kurtuldu
25.09.2026 22:38
İngiliz ekibi, 2008'den bu yana 8 Lig şampiyonluğu ve 2023'te ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.
Bağımsız bir komisyonca City'ye tam 114 suçlama yöneltildi. Karara itiraz edileceği için henüz yaptırım olmayacak.
Manchester City, Premier Lig'in finansal düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle karşı karşıya kaldığı 115 suçlamanın biri hariç hepsinden suçlu bulundu.
The Athletic'in haberine göre 4 yıl süren soruşturmanın ardından Şubat 2023'te yöneltilen suçlamalardan neredeyse 3.5 yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra bu karar geldi.
City taraftarları, kulübe ağır yaptırımlar gelmesinin güveni zedeleyeceğini ve taraftarlarını uzaklaştıracağını düşünüyor.
MANCHESTER CİTY İTİRAZ EDECEK
City'nin bağımsız bir komisyon tarafından alınan bu karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.
Bu yüzden disiplin süreci devam edeceği için herhangi bir yaptırım açıklanmadı.
City'yi bekleyen olası cezalar arasında para cezaları, puan silme, Premier Lig'den uzaklaştırma veya ihraç edilme yer alıyor.