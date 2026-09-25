Manchester City'ye şok. 115 suçlamanın sadece 1'inden kurtuldu

MANCHESTER CİTY İTİRAZ EDECEK

City'nin bağımsız bir komisyon tarafından alınan bu karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu yüzden disiplin süreci devam edeceği için herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

City'yi bekleyen olası cezalar arasında para cezaları, puan silme, Premier Lig'den uzaklaştırma veya ihraç edilme yer alıyor.