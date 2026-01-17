Manchester derbisinde United 5 attı, 2 sayıldı, City dağıldı
17.01.2026 17:37
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, konuk ettiği Manchester City'i yendi ve üç maç aradan sonra kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftası, Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.
Manchester United'dan Harry Maguire ve Matheus Cunha'nın maç sonu sevinci.
ÜÇ GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Manchester United'ın 34. dakikada Diallo, 41. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Mount ile bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından üç maçlık beraberlik serisini sonlandıran Manchester United, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Manchester City ise 43 puanla 2. basamakta yer buldu.
Manchester United, gelecek hafta Arsenal deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Wolves'u ağırlayacak.
CARRICK'İN İLK MAÇINDA İLK GALİBİYETİ
Manchester United'da Ruben Amorim sonrası geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Michael Carrick, Manchester City karşısında ilk maçına çıktı.
Carrick, ilk maçında ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Maç sonunda Matheus Cunha ve Michael Carrick.