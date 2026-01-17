Manchester derbisinde United 5 attı, 2 sayıldı, City dağıldı

ÜÇ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Manchester United'ın 34. dakikada Diallo, 41. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Mount ile bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorun ardından üç maçlık beraberlik serisini sonlandıran Manchester United, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Manchester City ise 43 puanla 2. basamakta yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Arsenal deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Wolves'u ağırlayacak.

CARRICK'İN İLK MAÇINDA İLK GALİBİYETİ

Manchester United'da Ruben Amorim sonrası geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Michael Carrick, Manchester City karşısında ilk maçına çıktı.

Carrick, ilk maçında ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.