Manchester United, Arsenal karşısında galibiyet peşinde: Premier Lig’de dev maç
Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Manchester United ile Arsenal arasında oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği dev mücadelede iki takımda sezona iyi bir başlangıç yapmak ve galibiyet için sahada olacak. Futbolseverler, Old Trafford’da sahne alacak bu dev kapışmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United, Premier Lig'in 1. haftasında sahasında ligin güçlü ekibi Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarı önünde kazanmak isteyen Manchester United, Arsenal karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Manchester United, önceki maçlarda Arsenal ile oynadığı son 6 maçı 90 dakika içinde kazanamadı. İşte maçın canlı yayın bilgileri.
MANCHESTER UNİTED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanıklık edecek.
Manchester United ile Arsenal, 17 Ağustos Pazar günü karşı karşıya geliyor. Old Trafford’da oynanacak dev maç saat 18.30’da başlayacak ve mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Manchester United: Onana, De Ligt, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres
İSTATİSTİKLER ARSENAL’İ ÖNE ÇIKARIYOR
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan 3 maçta Manchester United galibiyet yüzü göremedi. Bu karşılaşmalardan 2’si beraberlikle sonuçlanırken, 1 maçtan Arsenal galip ayrıldı.
Kırmızı Şeytanlar, Arsenal’e karşı oynadığı son 6 mücadelede 90 dakika içinde üstünlük kuramadı. Öte yandan Arsenal, United’a karşı oynadığı son 11 lig maçının tamamında fileleri havalandırmayı başardı.
Manchester United’ın Amorim yönetimindeki son 4 karşılaşmasında taraflar karşılıklı gol bulurken, Portekizli teknik adam kariyerinde Arsenal ile 5 kez karşılaştı. Bu maçların bilançosu ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet oldu.
