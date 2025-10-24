Manchester United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manchester United-Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Manchester United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester United-Brighton kozlarını paylaşıyor. Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

