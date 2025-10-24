Manchester United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de heyecan Manchester United-Brighton maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manchester United-Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Manchester United-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MANCHESTER UNİTED - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Manchester United-Brighton kozlarını paylaşıyor. Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (25 Ekim) saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
