Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ligin iddialı ekiplerinden Chelsea’yi konuk ediyor. Manchester United ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Manchester United ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Chelsea zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Manchester United - Chelsea mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
MANCHESTER UNİTED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Manchester United - Chelsea karşı karşıya geliyor.Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 19.30’ da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Chelsea
- İngiltere Premier Lig
- Manchester United