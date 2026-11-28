Manchester United 'da Pochettino dönemi felaket başladı. Manchester United ile ilk sınavında Liverpool deplasmanında 4-0 kaybeden Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra ligde sahasında Brentford karşısına çıktı.

Ve bu 90 dakika da Manchester United için tam bir kabus oldu.

Karşılaşmayı ironik bir şekilde 4-0 kaybeden ManU'nun böylece galibiyet hasreti tam 10 maça çıktı.

30 Ağustos'ta ligin 2. haftasında Ipswich'i 5-2 yendikten sonra çıktığı 10 lig maçında 5 beraberlik 5 tane de yenilgi alan Manchester United, Carrick'i yollayıp Pochettino'yu takımın başına getirmişti.

Ve Manchester ekibi yardımcıları ile birlikte neredeyse 12 milyon Euro tazminat ödediği Mauricio Pochettino ile de 2 lig maçında 8 gol yiyip 0 çekince taraftarları da çileden çıktı.

Brighton maçı sonrası ağır şekilde protesto edilen Manchester United, Premier League'de 8 puanla 19. sırada bulunuyor.

Manchester United'ın sıradaki rakibi deplasmanda Newcastle United .

Düşme hattında ManU'dan kötü tek takım ise 7 puanla lig sonuncusu olan Crystal Palace.