Manchester United dikiş tutmuyor. Pochettino da çöküşe engel olamadı
28.11.2026 20:16
Pochettino döneminde Manchester Unıted iki lig maçını da 4-0'lık skorlarla kaybetti ve ligde dibe demir attı.
Arjantinli teknik adamla ilk maçında Liverpool'a 4-0 kaybeden Manchester United, sahasında Brentford'a da 4-0 yenildi ve kazanamama serisi 10 maça çıktı. Kırmızı Şeytanlar ligde 8 puanla 19. sırada.
Manchester United'da Pochettino dönemi felaket başladı. Manchester United ile ilk sınavında Liverpool deplasmanında 4-0 kaybeden Pochettino, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra ligde sahasında Brentford karşısına çıktı.
Ve bu 90 dakika da Manchester United için tam bir kabus oldu.
Karşılaşmayı ironik bir şekilde 4-0 kaybeden ManU'nun böylece galibiyet hasreti tam 10 maça çıktı.
30 Ağustos'ta ligin 2. haftasında Ipswich'i 5-2 yendikten sonra çıktığı 10 lig maçında 5 beraberlik 5 tane de yenilgi alan Manchester United, Carrick'i yollayıp Pochettino'yu takımın başına getirmişti.
Ve Manchester ekibi yardımcıları ile birlikte neredeyse 12 milyon Euro tazminat ödediği Mauricio Pochettino ile de 2 lig maçında 8 gol yiyip 0 çekince taraftarları da çileden çıktı.
Brighton maçı sonrası ağır şekilde protesto edilen Manchester United, Premier League'de 8 puanla 19. sırada bulunuyor.
Manchester United'ın sıradaki rakibi deplasmanda Newcastle United.
Düşme hattında ManU'dan kötü tek takım ise 7 puanla lig sonuncusu olan Crystal Palace.