Manchester United düşme hattında
09.11.2026 04:46
Aston Villa ile 4-4 berabere kalan Manchester United, son 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
Uzatmada bulduğu iki golle Aston Villa ile 4-4 berabere kalıp 1 puanı kurtaran Manchester United, milli araya düşme hattında girdi.
İngiltere Premier Lig'in uluslararası devi Manchester United, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Ligin 10. haftasında Manchester United, Aston Villa ile karşılaştı. Nottingham Forest’ın Manchester City’yi 3-1 yenmesiyle düşme hattına gerileyen Manchester United, ilk 4 dakikada Alysson ve Nicolas Jackson’ın golleriyle iki farkla geriye düştü.
Devre arasına Bruno Fernandes ve Youri Tielemans'ın golleriyle 2-2 berabere giren Manchester ekibi, John McGinn ve Leon Goretzka’nın golleriyle skorun 4-2 olmasını engelleyemedi.
Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna giren Patrick Dorgu, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee’nin golünde asisti yaparken, 90+6. dakikada da Fernandes’in ortasında kafayla attığı golle takımına 1 puanı getirdi.
Bu sezon 5'inci galibiyetini alan, son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikte kalan Manchester United puanını 8'e çıkardı ve milli araya düşme hattında girdi. Aston Villa ise 16 puana yükseldi.
BRİNGTON LİG 2'NCİSİ
Ligin en golcü takımı Brighton ise sahasında Brentford'u 2-0 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti.
Sunderland de sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek, 7 maç sonra ilk galibiyetini elde etti.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olan Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi.