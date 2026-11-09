Manchester United düşme hattında

İngiltere Premier Lig 'in uluslararası devi Manchester United , tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Ligin 10. haftasında Manchester United, Aston Villa ile karşılaştı. Nottingham Forest’ın Manchester City’yi 3-1 yenmesiyle düşme hattına gerileyen Manchester United, ilk 4 dakikada Alysson ve Nicolas Jackson’ın golleriyle iki farkla geriye düştü.

Devre arasına Bruno Fernandes ve Youri Tielemans'ın golleriyle 2-2 berabere giren Manchester ekibi, John McGinn ve Leon Goretzka’nın golleriyle skorun 4-2 olmasını engelleyemedi.

Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna giren Patrick Dorgu, 90+2. dakikada Joshua Zirkzee’nin golünde asisti yaparken, 90+6. dakikada da Fernandes’in ortasında kafayla attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Bu sezon 5'inci galibiyetini alan, son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikte kalan Manchester United puanını 8'e çıkardı ve milli araya düşme hattında girdi. Aston Villa ise 16 puana yükseldi.

BRİNGTON LİG 2'NCİSİ

Ligin en golcü takımı Brighton ise sahasında Brentford'u 2-0 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti.

Sunderland de sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek, 7 maç sonra ilk galibiyetini elde etti.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olan Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi.