Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi

İngiltere Premier Lig'e gitmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da gündemine gelirken İngiltere Premier Lig devi, oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi.



The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti.



Haber detayında sakatlığı bulunan Luke Shaw'un kısa süre içinde takıma döneceği, Erik ten Hag'ın sol bek bölgesinde Mazraoui ve Diogo Dalot'yu da kullanabileceği vurgulandı.



Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor.



Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.



Bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 1 gollük skor katkısı verdi.

