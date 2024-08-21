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Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi

Fenerbahçe'de 2018 yılından bu yana forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun ismi bir süredir Premier Lig ekipleriyle anılıyordu. Brighton ile Kadıoğlu'nun transferi için yarışa giren Manchester United, genç futbolcu için kararını verdi.

Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi

'e gitmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da gündemine gelirken İngiltere Premier Lig devi, oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu etmekten vazgeçti.

Haber detayında sakatlığı bulunan Luke Shaw'un kısa süre içinde takıma döneceği, Erik ten Hag'ın sol bek bölgesinde Mazraoui ve Diogo Dalot'yu da kullanabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor.

Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 1 gollük skor katkısı verdi.

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