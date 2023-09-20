Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. İkinci maç ise deplasmanda Manchester United ile olacak. Başta Galatasaraylılar olmak üzere pek çok futbolsever maç tarihlerine odaklandı. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.



Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray