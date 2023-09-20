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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Galatasaray, Devler Ligi’nde grup maçlarına beraberlikle başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Tüm gözler şimdi deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile yapılacak ikinci maçta olacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

, UEFA A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. İkinci maç ise deplasmanda Manchester United ile olacak. Başta Galatasaraylılar olmak üzere pek çok futbolsever maç tarihlerine odaklandı. İşte, 'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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