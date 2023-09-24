Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Galatasaray, Devler Ligi’nde grup maçlarına beraberlikle başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Tüm gözler şimdi deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile yapılacak ikinci maçta olacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.
Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ
20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag
3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray
24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
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