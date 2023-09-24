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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı. İkinci maç ise deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile olacak. Başta Galatasaraylılar olmak üzere pek çok futbolsever maç tarihlerine odaklandı. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihi

, Devler Ligi’nde grup maçlarına beraberlikle başladı. , UEFA A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Tüm gözler şimdi deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile yapılacak ikinci maçta olacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.

Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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