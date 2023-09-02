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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. İkinci maç ise İngiliz devi Manchester United ile olacak. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

UEFA 'ndeki tek temsilcimiz , Manchester United ile deplasmanda karşılacak. Gruplardaki ikinci maç olacak bu heyecan dolu müsabakanın tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte, Manchester United- maçı tarihi...

Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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