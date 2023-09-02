Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile deplasmanda karşılacak. Gruplardaki ikinci maç olacak bu heyecan dolu müsabakanın tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte, Manchester United-Galatasaray maçı tarihi...
Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.
Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ
20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag
3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray
24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
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