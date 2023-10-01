UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grubun ikinci maçında Manchester United'la deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.



Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



MÜCADELEYİ SLOVAK HAKEM YÖNETECEK



3 Ekim Salı akşamı oynanacak mücadeleyi Ivan Kruzliak yönetecek.



Slovak hakemin yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Bastian Dankert olurken yardımcılığını Bram Van Driessche üstlenecek.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇI TARİHLERİ



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray