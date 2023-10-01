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Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadeleden galip ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , grubun ikinci maçında 'la deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester United- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United-Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü yapılacak.

Old Trafford Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

MÜCADELEYİ SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

3 Ekim Salı akşamı oynanacak mücadeleyi Ivan Kruzliak yönetecek.

Slovak hakemin yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Bastian Dankert olurken yardımcılığını Bram Van Driessche üstlenecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇI TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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