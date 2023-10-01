Manchester United - Galatasaray maçına Slovak hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda Galatasaray, Manchester United'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı ekip grup aşamasının ilk maçında evinde Kopenhag ile karşılaşmış, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY MAÇINA SLOVAK HAKEM

3 Ekim Salı akşamı oynanacak mücadeleyi Ivan Kruzliak yönetecek.

Slovak hakemin yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Bastian Dankert olurken yardımcılığını Bram Van Driessche üstlenecek.

Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Old Trafford'taki mücadele 3 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.