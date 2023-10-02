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Manchester United, Galatasaray'ı bekliyor: Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Premier Lig ekibi Manchester United'a konuk olacak. İşte muhtemel 11'ler...

Manchester United, Galatasaray'ı bekliyor: Muhtemel 11'ler

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Şampiyonlar Ligi sahnesinde galibiyet hedefliyor.

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu, 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı. 
 
Gruptaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Okan Buruk'un ekibi, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek.

A Grubu'nun ilk haftasında Bayern Münih'e konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Premier lig'de zor günlerden geçen Kırmızı şeytanlarda, Sergio Reguilon, Lisandro Martinez, Malacia, Luke Shaw ve Wan-Bissaka'nın sakatlıkları var. Jadon Sancho ise kadro dışı.

Old Trafford Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

Onana

Dalot-Varane-Lindelöf-Amrabat

Casemiro-Mount

Pellistri-Fernandes-Rashford

Höjlund

Galatasaray

Muslera

Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino

Torreira-Kerem D.

Tete-Kerem A.-Zaha

Icardi

Manchester United, Galatasaray'ı bekliyor: Muhtemel 11'ler - 1
Manchester United - Galatasaray maçına Slovak hakem

Manchester United - Galatasaray maçına Slovak hakem

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