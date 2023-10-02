Manchester United, Galatasaray'ı bekliyor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesinde galibiyet hedefliyor.



Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu, 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı.



Gruptaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Okan Buruk'un ekibi, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek.



A Grubu'nun ilk haftasında Bayern Münih'e konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.



Premier lig'de zor günlerden geçen Kırmızı şeytanlarda, Sergio Reguilon, Lisandro Martinez, Malacia, Luke Shaw ve Wan-Bissaka'nın sakatlıkları var. Jadon Sancho ise kadro dışı.



Old Trafford Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Manchester United



Onana



Dalot-Varane-Lindelöf-Amrabat



Casemiro-Mount



Pellistri-Fernandes-Rashford



Höjlund



Galatasaray



Muslera



Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino



Torreira-Kerem D.



Tete-Kerem A.-Zaha



Icardi

