Manchester United, Galatasaray'ı bekliyor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesinde galibiyet hedefliyor.
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu, 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
Gruptaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk eden Okan Buruk'un ekibi, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek.
A Grubu'nun ilk haftasında Bayern Münih'e konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
Premier lig'de zor günlerden geçen Kırmızı şeytanlarda, Sergio Reguilon, Lisandro Martinez, Malacia, Luke Shaw ve Wan-Bissaka'nın sakatlıkları var. Jadon Sancho ise kadro dışı.
Old Trafford Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United
Onana
Dalot-Varane-Lindelöf-Amrabat
Casemiro-Mount
Pellistri-Fernandes-Rashford
Höjlund
Galatasaray
Muslera
Boey-Sanchez-Abdülkerim-Angelino
Torreira-Kerem D.
Tete-Kerem A.-Zaha
Icardi
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