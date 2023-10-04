Manchester United galibiyeti Galatasaray'a 80 milyon TL kazandırdı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, UEFA'dan 2.8 milyon euro galibiyet primi almaya hak kazandı.



Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin euro almıştı.

TOPLAMDA 20 MİLYON EURO



Sarı-kırmızılılar böylece yaklaşık 20 milyon euro gelir elde etmiş oldu.



Galatasaray son 16 turuna kalması halinde 9.6 milyon euro kazanacak.