Manchester United, Hojlund'un golleriyle döndü
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Viktoria Plzen'i Rasmus Hojlund'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu.
Ev sahibi 48. dakikada kaleci Onana'nın hatası sonucunda Vydra'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Hojlund 62 ve 88. dakikalarda kaydettiği golle Manchester United'ı galibiyete taşıdı.
Manchester bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükseltirken, Plzen ise 9 puanda kaldı.
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