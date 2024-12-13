NTV.COM.TR

Manchester United, Hojlund'un golleriyle döndü

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Viktoria Plzen'i Rasmus Hojlund'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Hojlund'un golleriyle döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında , Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu.

Ev sahibi 48. dakikada kaleci Onana'nın hatası sonucunda Vydra'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Hojlund 62 ve 88. dakikalarda kaydettiği golle Manchester United'ı galibiyete taşıdı.  

Manchester bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükseltirken, Plzen ise 9 puanda kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...