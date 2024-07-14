Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalya'nın Bologna takımından 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joshua Zirkzee'yi transfer etti.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Joshua Zirkzee'nin kulübe katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyor." denildi.



Açıklamada, Nijerya asıllı Hollandalı golcünün Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı, ayrıca mukavelede bir yıllık uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.