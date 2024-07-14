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Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı

Manchester United, Bologna'dan 23 yaşındaki forvet Joshua Zirkzee'yi transfer etti. Nijerya asıllı Hollandalı golcü, Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı, bir yıllık uzatma opsiyonu var.

Manchester United, Joshua Zirkzee'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi , İtalya'nın Bologna takımından 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joshua Zirkzee'yi transfer etti.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Joshua Zirkzee'nin kulübe katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Nijerya asıllı Hollandalı golcünün Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı, ayrıca mukavelede bir yıllık uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

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