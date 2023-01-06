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Manchester United kaleci Jack Butland’ı kiraladı

Manchester United, Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester United kaleci Jack Butland’ı kiraladı

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Premier Lig ekiplerinden , kaleye takviye yaptı. İngiliz takımı, bu kapsamda Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki kaleci Jack Butland’ı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Butland’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldığı duyuruldu.

İngiliz kaleci, kariyerinde Crystal Palace dışında Birmingham, Barnsley, Leeds United, Stoke City ve Derby County formaları giydi.

Butland ayrıca 9 kez de İngiltere Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

Manchester United kaleci Jack Butland’ı kiraladı - 1

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