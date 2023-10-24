Manchester United-Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının üçüncü haftasında, Manchester United-Kopenhag maçı futbolseverlerce takip ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında Manchester United'u deplasmanda mağlup etmiş, Danimarka ekibi Kopenhag ile de ilk hafta maçında kendi sahasında berabere kalmıştı. İşte, Manchester United-Kopenhag maçı hakkında bilgiler...
MANCHESTER UNİTED-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam TSİ 22:00'de başlayacak.
Old Trafford'da oynanacak olan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI
19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)
19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)
22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)
22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol
- Maç