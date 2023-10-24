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Manchester United-Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü haftası bu akşam başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki tek temsilcimiz Galatasaray, Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Öte yandan grubun diğer maçı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Manchester United-Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Kopenhag maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA 'nde grup etabının üçüncü haftasında, Manchester United-Kopenhag maçı futbolseverlerce takip ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında Manchester United'u deplasmanda mağlup etmiş, Danimarka ekibi Kopenhag ile de ilk hafta maçında kendi sahasında berabere kalmıştı. İşte, Manchester United-Kopenhag maçı hakkında bilgiler...

MANCHESTER UNİTED-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam TSİ 22:00'de başlayacak.

Old Trafford'da oynanacak olan mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

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