Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi çeyrek final)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ve Lyon karşı karşıya geliyor. Ruben Amorim yönetimindeki İngiliz ekibi Lyon karşısında yarı final hesapları yapıyor. Peki Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. İki favori yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya gelecek. Premeir Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manchester United, Lyon karşısında kazanarak tur atlama hesapları yapıyor. Fransa'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Peki Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal...
MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Manchester United, Lyon'u konuk ediyor. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma bugün saat 22.00'da başlayacak ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Hojlund, Garnacho
LYON: Perri, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Tolisso, Akouokou, Veretout, Cherki, Mikautadze, Almada
AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR
Lazio (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-1)
Manchester United (İngiltere) - Lyon (Fransa) (2-2)
Athletic Bilbao (İspanya) - Rangers (İskoçya) (0-0)
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