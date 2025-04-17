Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi çeyrek final)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. İki favori yarı final biletini alabilmek için karşı karşıya gelecek. Premeir Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manchester United, Lyon karşısında kazanarak tur atlama hesapları yapıyor. Fransa'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Peki Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal...

MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Manchester United, Lyon'u konuk ediyor. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma bugün saat 22.00'da başlayacak ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNITED: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Hojlund, Garnacho



LYON: Perri, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Tolisso, Akouokou, Veretout, Cherki, Mikautadze, Almada



AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Lazio (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-1)

Manchester United (İngiltere) - Lyon (Fransa) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya) - Rangers (İskoçya) (0-0)