Manchester United maçı öncesi Galatasaray'ın savunma hattında son durum

Milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasına start verilmesiyle beraber Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.



Mücadele öncesinde ağrıları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın ise Manchester United maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu.



Öte yandan savunma tandeminin bir diğer önemli ismi Davinson Sanchez ise arka adalesinden yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SAHADA OLMALARI BEKLENİYOR



Fanatik'in haberine göre, her iki oyuncunun da sakatlıkları teknik ekibi tedirgin ederken Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in çok ciddi bir sakatlıklarının bulunmadığı, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Manchester United'a karşı sahada olacakları belirtildi.



SOL BEKTE GÖREV DEĞİŞİMİ

Alanyaspor karşısında sol bek pozisyonunda gösterdiği performansla beklentileri karşılamayan Kazımcan Karataş'ın yerine Manchester United maçıyla birlikte Angelino'nun yeniden formayı alacağı belirtildi.