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Manchester United maçı öncesi Galatasaray'ın savunma hattında son durum

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United'ı konuk edecek. Ağrıları dolayısıyla Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ve sakatlık sebebiyle mücadeleyi tamamlayamayan Davinson Sanchez'in Manchester United karşısında sahada olması bekleniyor.

Manchester United maçı öncesi Galatasaray'ın savunma hattında son durum

Milli aranın ardından 'in 13. haftasına start verilmesiyle beraber , Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Mücadele öncesinde ağrıları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın ise Manchester United maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu.

Öte yandan savunma tandeminin bir diğer önemli ismi Davinson Sanchez ise arka adalesinden yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SAHADA OLMALARI BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre, her iki oyuncunun da sakatlıkları teknik ekibi tedirgin ederken Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in çok ciddi bir sakatlıklarının bulunmadığı, mücadelesinde Manchester United'a karşı sahada olacakları belirtildi.

SOL BEKTE GÖREV DEĞİŞİMİ

Alanyaspor karşısında sol bek pozisyonunda gösterdiği performansla beklentileri karşılamayan Kazımcan Karataş'ın yerine Manchester United maçıyla birlikte Angelino'nun yeniden formayı alacağı belirtildi. 

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