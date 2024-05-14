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Manchester United Raphael Varane'ın ayrılığını duyurdu

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Raphael Varane'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Manchester United Raphael Varane'ın ayrılığını duyurdu

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

31 yaşındaki futbolcu, Old Trafford'da geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yaz aylarında İngiliz ekibinden ayrılacak.

Fransız savunmacı Manchester United ile 93 resmi maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 2 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.

Raphael Varane Manchester United'dan serbest oyuncu statüsünde ayrılıyor.

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