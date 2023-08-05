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Manchester United, Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı

Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti.

Manchester United, Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Danimarkalı santrfor Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer ettiğini duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Milli Takımı formasını 6 kez giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

72 MİLYON STERLİN

İngiliz basını, Hojlund'un bonservis bedelinin 72 milyon sterlin olduğunu iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Kopenhag'da başlayan Hojlund, 2022'nin ocak ayında Sturm Graz'a, aynı yılın yaz transfer döneminde ise Atalanta'ya gitti.

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da 34 maça çıkan Hojlund, fileleri 10 defa havalandırdı.

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