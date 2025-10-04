Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Manchester United, Sunderland’ı konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Manchester United - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Manchester United ev sahibi avantajını kullanarak Sunderland karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sunderland ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
MANCHESTER UNİTED - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Manchester United - Sunderland mücadelesi bugün saat 17.00’da başlayacak.
Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
