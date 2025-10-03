Manchester United-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 7. hafta
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında zorlu Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Manchester United, sahasında Sunderland karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Manchester United-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, taraftarı önünde Sunderland ile kozlarını paylaşacak. Maçın muhtemel 11'leri belli oldu.
MANCHESTER UNİTED-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United-Sunderland maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.
Karşılaşma Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Manchester United: Altay, Shaw, De Light, Yoro, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Diallo, Cunha, Mbeumo ve Sesko.
Sunderland: Roefs, Masuaku, Alderete, Mukiele, Hume, Sadiki, Xhaka, Talbi, Rigg, Le Fee, Isidor
