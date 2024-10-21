Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'dan Mourinho açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Şeytanlar'ın Teknik Direktörü Erik ten Hag, TNT Sport'a maça dair açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.

ten Hag'ın açıklamaları şu şekilde:

"MOURINHO'YA KARŞI OYNAMAKTAN KEYİF ALACAĞIM"

"Jose Mourinho ile karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Kazanmayı bilen birisi ve kariyerinde pek çok kupa kazandı. O pek çok menajer için bir örnek, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin takımımızdan beklentileri yüksek, bu yüzden kazanmak zorundayız. Her maça çıkmalı ve kararlı olmalıyız. Kazandığımızda 24 saat boyunca bunun tadını çıkarırız ve sonra yolumuza devam ederiz.

"HEDEFİMİZ KUPA"

Futbol bu, şimdiyi yaşamak zorundasınız. Geçmişte olan geçmişte kalır, her gün ve her sezon kendinizi kanıtlamanız gerekir. Bu yüzden, bunun için uğraşmalıyız ve nereye varacağımızı göreceğiz ama hedefimiz yine bir kupa kazanmak."

Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi mücadelesi 24 Ekim TSİ 22.00'da başlayacak.