Manchester United yeni stadyum inşa edecek, Old Trafford yıkılacak: 100 bin kişilik kapasite

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, 100 bin kişilik yeni stat inşa edileceğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Old Trafford Stadı'nın çevresindeki bölgeye inşa edilmek üzere 100 bin kişi kapasiteli yeni stat projesinin hazırlandığı belirtildi.



Proje ile bölgeye büyük ölçekli sosyal ve ekonomik faydalar sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisine yılda 7,3 milyar sterlin ek gelir, 92 bin yeni iş, 17 binden fazla yeni ev inşası ve yılda 1,8 milyon ek ziyaretçi olanağı sunulacağı ifade edildi.



Yeni stadın şemsiye tasarımına ve Trafalgar Meydanı'nın iki katı büyüklüğünde halka açık yeni meydana sahip olacağı aktarıldı. Tasarımda 200 metre yüksekliğinde ve 25 mil uzaktan görülebilecek "üç uçlu mızrak" olarak tanımlanan üç direğin yer alacağı bildirildi.