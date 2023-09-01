Manchester United Altay Bayındır'ı açıkladı: 5 milyon euro bonservis

Altay Bayındır, Manchester United'ın yeni kalecisi olarak sözleşme imzaladı.

Altay, Premier Lig’e transfer olan ilk Türk kaleci oldu.



Fenerbahçe, transferden 5 milyon euro kazanacak.



SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.



2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu.



Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, millî takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı.



Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

FENERBAHÇE'DEN ALTAY'A VEDA MESAJI