Manchester United'da 3 ayrılık
Premier Lig devi Manchester United'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ni finalde kaybeden Manchester United'da Christian Eriksen, Jonny Evans ve Victor Lindelof takımdan ayrıldı.
İngiliz ekibinin ayrılık kararı aldığı Christian Eriksen'in Süper Lig'den talipleri var.
Daha önce ESPN'de yer alan habere göre; Danimarkalı futbolcunun Türkiye'den taliplerinin olduğu ifade edilmişti.
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