Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi: Galatasaray maçında kaleye geçebilir

David De Gea'nın ayrılmasıyla kaleyi Onana'ya devreden Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Milli futbolcu henüz İngiliz ekibiyle resmi maça çıkmamış olsa da Andre Onana'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Mauritius'un karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşamasıyla beraber Galatasaray maçında forma giyemeyebilir.

Altay Bayındır, Ande Onana'nın sakatlığının ciddi olması durumunda Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kaleyi devralabilir.

Şampiyonlar Ligi A grubunda kritik öneme sahip olan mücadele, 29 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek.