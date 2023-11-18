NTV.COM.TR’ye geri dön

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi: Galatasaray maçında kaleye geçebilir

Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlık yaşayan Andre Onana'nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kaleyi Altay Bayındır koruyabilir.

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi: Galatasaray maçında kaleye geçebilir

David De Gea'nın ayrılmasıyla kaleyi Onana'ya devreden , geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Milli futbolcu henüz İngiliz ekibiyle resmi maça çıkmamış olsa da Andre Onana'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Mauritius'un karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşamasıyla beraber maçında forma giyemeyebilir.

Altay Bayındır, Ande Onana'nın sakatlığının ciddi olması durumunda Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak olan mücadelesinde kaleyi devralabilir.

Şampiyonlar Ligi A grubunda kritik öneme sahip olan mücadele, 29 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;