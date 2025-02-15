Manchester United'da Amad Diallo sezonu kapattı

Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo, antrenmanda talihsiz bir an yaşadı.

Premier Lig'de Tottenham ile oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'da sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Son 14 maçta altı gol atan 22 yaşındaki futbolcu, Manchester City ve Liverpool karşısında attığı kritik son dakika golleri ve Southampton’a karşı yaptığı hat-trick ile dikkat çekmişti.

Manchester United formasıyla 36 resmi maça çıkan Diallo, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 7 asistlik katkı verdi.