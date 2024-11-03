Manchester United'da Amorim rüzgarı: 200 milyon euroluk dev bütçe

Ruben Amorim, Manchester United Teknik Direktörü olarak göreve başladıktan sonra Sporting Lizbon'dan 3 oyuncusunu getirmeyi planlıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı.

11 Kasım'da Old Trafford'daki görevine başlayacak olan Portekizli çalıştırıcı için yeni bir iddia ortaya atıldı.

200 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

DailyMail'in haberine göre, Manchester United'ın gelecek yaz transfer sezonunda Sporting forması giyen forvet Viktor Gyökeres, orta saha Hjulmand ve savunma oyuncusu Gonçalo Inacio'yu transfer etmek için 200 milyon euroluk bütçe ayırdığı öne sürüldü.

84 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Sporting formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 20 gol atıp, 4 asistlik göz dolduran bir performans sergileyen Gyökeres'in 84 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu öğrenildi.

CASEMIRO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan Casemiro'nun ikamesi olarak dşünülen Hjulmand'ın da 50 milyon euroluk bir bedelle Kırmızı Şeytanlar'a transfer olacağı iddia edildi.

Haberde sol stoper Gonçalo Inacio'nun da Manchester ekibine katılmasının beklendiği belirtildi.