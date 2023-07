Manchester United'da ayrılık: David de Gea veda mesajı yayınladı

Manchester United'ın 12 yıldır kalesini koruyan David de Gea, İngiliz ekibinden ayrıldığını duyurdu.



Sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınlayan 32 yaşındaki kaleci, "Manchester United her zaman kalbimde olacak." dedi.



David de Gea'nın ayrılığı duyurduğu açıklamanın tamamı ise şöyle:



"Sadece bu veda mesajını tüm Manchester United taraftarlarına göndermek istedim.



Son 12 yıldaki sevgiye sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde inanılmaz gurur duydum, takıma liderlik etmek, bu kurumu temsil etmek, dünyanın en büyük kulübü sadece birkaç şanslı futbolcuya bahşedilen bir onurdu.



Buraya geldiğimden beri unutulmaz ve başarılı bir dönem oldu. Genç bir çocukken Madrid'den ayrıldıktan sonra birlikte yaptığımız şeyi başaracağımızı düşünmemiştim.



Şimdi, yeni bir meydan okumaya girmenin, kendimi yeni ortamlara tekrar itmenin tam zamanı.



Manchester her zaman kalbimde olacak, Manchester beni şekillendirdi ve beni asla bırakmayacak.



Hepsini gördük." ifadeleri yer aldı.



190 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI



İspanyol kaleci Manchester United formasıyla 545 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 590 kez kalesinde gol görürken, 190 kez kalesini gole kapatmayı başardı.



