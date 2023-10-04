Manchester United'da Erik ten Hag ve Andre Onana hedefte: Taraftar Altay'ı istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.



Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu.

Manchester United taraftarı maç içinde ve mücadele sonrası Andre Onana'ya tepki verdi.

İSTİFA ÇAĞRISI



Teknik Direktör Erik ten Hag'a da tepki gösteren ve istifaya davet eden taraftarlar Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savunan birçok yorumda bulundu.



Teknik Direktör Erik ten Hag, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Andre Onana harika bir kaleci! Onunla konuşacağım ve destek vereceğim!" ifadelerini kullandı.