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Manchester United'da Erik ten Hag ve Andre Onana hedefte: Taraftar Altay'ı istiyor

Premier Lig'de istenen sonuçları alamayan Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a 3 golle mağlup olan Manchester United'da hedefte Teknik Direktör Erik ten Hag ve kaleci Andre Onana var. Sosyal medyada ikiliye tepki gösteren taraftarlar kaleye milli futbolcu Altay Bayındır'ın geçmesini istiyor.

Manchester United'da Erik ten Hag ve Andre Onana hedefte: Taraftar Altay'ı istiyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu.

taraftarı maç içinde ve mücadele sonrası Andre Onana'ya tepki verdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Teknik Direktör Erik ten Hag'a da tepki gösteren ve istifaya davet eden taraftarlar Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savunan birçok yorumda bulundu.

Teknik Direktör Erik ten Hag, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Andre Onana harika bir kaleci! Onunla konuşacağım ve destek vereceğim!" ifadelerini kullandı.

Manchester United'da Erik ten Hag ve Andre Onana hedefte: Taraftar Altay'ı istiyor - 1
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