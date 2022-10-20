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Manchester United'da Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü oynanacak Chelsea karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Manchester United'da Ronaldo kadro dışı bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da krizi yaşanıyor.

Takımının dün Tottenham ile oynadığı ve 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı müsabakanın bitmesini beklemeden sahadan ayrılan Ronaldo'yla ilgili Manchester ekibinden bir açıklama yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın cumartesi günü Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak. Takımın geri kalanı, tüm odağıyla karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor" denildi.

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