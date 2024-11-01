Manchester United'da Ruben Amorim dönemi resmen başladı

Manchester United, Erik ten Hag'ın ardından Ruben Amorim'in antrenörlük görevine getirildiğini doğruladı.

39 yaşındaki Portekizli,Old Trafford'daki görevine 11 Kasım'da başlayacak.

O tarihe kadar Ruud van Nistelrooj geçici menajer olarak görevine devam edecek.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Amorim son yıllarda Sporting Lizbon'da oynattığı hücumcu futbolla adından söz ettirdi.

Yüksek pres ve topa sahip olmaya dayalı futboluyla tanınan Amorim, Sporting'i 2021 ve 2024'te Primeira Liga şampiyonluğuna taşıdı ve bu sezon da liderlik koltuğunda oturuyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Ten Hag'in görevden alınmasının ardından Manchester United hızla Amorim'e yöneldi ve 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ayrıca Amorim'in sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon daha bulunduğu kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Sporting Lizbon, Ruben Amorim için Manchester United'ın 11 milyon euro bonservis bedeli ödediğini açıkladı.