Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

27 yıllık Sir Alex Ferguson döneminde kupalara ambargo koyan Kırmızı Şeytanlar'ın görkemli günlerinin üzerinden uzun zaman geçti. Efsanesine veda ettiği 2013'ten beri şampiyonluk göremeyen United, 12 yıllık dönemde yedinci teknik direktörünün görevine son verdi.

Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen İngiliz devi, lider Arsenal'in 17 puan gerisinde kalınca Ruben Amorim ile yolları ayırdı. Geçen sezon 11 milyon euro'luk bonservisle United'a imza atan Portekizli, son basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu duruma tepki göstermişti.

Amorim maç sonu röportajında, "Buraya Manchester United'ın teknik direktörü olarak geldim. Sıradan bir antrenör değilim. Belki ismim Conte, Mourinho veya Tuchel değil. Ama United'ın teknik direktörüyüm. Kimsenin bana işimi öğretmesine gerek yok. Kulüpteki her departman kendi işlerine odaklanmalı. Ben teknik direktörlüğümü yapacağım." demişti.

Bu sözlerden 1 gün sonra kulüpten yollanan Amorim, arkasında başarısız bir tablo bıraktı. 63 maçta yüzde 37'lik galibiyet oranında kalan 40 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Avrupa Ligi finali oynattığı kulüpten kupasız ayrıldı.

Ferguson'la 27 senede 38 kupa kaldıran Manchester United, son 12 senede 4 kupa kazanabildiği resmi değiştirebilecek yeni teknik direktörünü aramaya başladı.