Manchester United'da yaprak dökümü: 12 futbolcu yolcu

Bu yıl istediği saha sonuçlarından uzak kalan Manhcester United, gelecek sezon yapılanmasına başladı.



Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen United'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın takımdan ayrılacakların listesini yaptığı iddia edildi.



Talksport'ta yer alan habere göre; United, Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelof, Jadon Sancho, Scott McTominay, Anthony Martial, Wout Weghorst, Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Anthony Elanga ve Donny van de Beek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



İngiliz ekibine büyük umutlarla transfer edilen Jadon Sancho'nun takımda bekleneni bir türlü verememesinin ardından tanınan kredilerin sonuna gelindiği ifade edilirken, oyuncunun eski kulübü Borussia Dortmund'a geri dönme ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu ifade edildi.



Weghorst'un bonservisi için herhangi bir hamle yapılmayacağı, oyuncunun ilk etapta bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri döneceği belirtildi.



İngiltere Premier Lig'de çıktığı 34 maçta topladığı 63 puanla ligin dördüncü sırasında yer alıyor.

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