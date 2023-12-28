Manchester United'da Altay Bayındır kaleye geçiyor

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham, EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, 27 kişilik kadroya alındı.



Mondihome Kayserispor'la sözleşmesini hafta içi tek taraflı fesheden Olivier Kemen, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Damac'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United'ın kalecisi Andre Onana da kadroda öne çıkan diğer isimler oldu.

ALTAY'IN KALEYE GEÇMESİ BEKLENİYOR



Manchester United'da Onana'nın yokluğunda, kaleye milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor.

Bu süreşte Altay'ın en az 3 maçta kaleyi koruması bekleniyor. Kamerun'un turnuvadaki durumuna göre ise bu sayı artabilir.



Manchester United bu süreçte F.A. Cup ve Premier Lig'de toplam 5 maç oynayacak.

İngiltere temsilcisi, turnuva sürecinde ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.



Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

