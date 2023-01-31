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Manchester United'da Christian Eriksen sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Manchester United'da Christian Eriksen sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

Kulübü, 28 Ocak'ta Reading'i 3-1 yendikleri Federasyon Kupası 4. tur maçında ayak bileğinden sakatlanan Christian Eriksen'in nisan sonu veya mayıs başına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Reading maçında Andy Carroll'ın sert müdahalesinin ardından sakatlanan 30 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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