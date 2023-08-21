Manchester United'dan Mason Greenwood kararı: Geleceği belli oldu

Manchester United'ın genç yeteneği Mason Greenwood geçen sezon tecavüz suçlamalarına maruz kalmıştı. 21 yaşındaki oyuncu kulüpten uzaklaştırıldı ancak kulüple ilişiği kesilmedi. Ayrıca oyuncunun sponsorlukları iptal edildi.



Ardından Mason Greenwood hakkındaki suçlamalar Şubat 2023'te düştü ve suçsuz olduğu açıklandı.

Kırmızı Şeytanlar, Mason Greenwood hakkındaki iddialarla ilgili olarak yürüttüğü iç soruşturmayı tamamladı.

United ekibi, "Mason da dahil olmak üzere tüm ilgililer, kariyerine Manchester United'da yeniden başlamasının zorluklarının farkındadır.



Bu nedenle, bunu Old Trafford'dan uzakta yapmasının en uygun yol olacağı konusunda karşılıklı mutabakata varıldı ve şimdi bu sonuca ulaşmak için Mason'la birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibi tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle;

"Sürecimiz, Mason hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesinin ardından Şubat 2023'te başlamıştır. Süreç boyunca, kulübün standartları ve değerlerinin yanı sıra iddia edilen mağdurun isteklerini, haklarını ve bakış açısını dikkate aldık ve mümkün olduğunca çok bilgi ve bağlamı bir araya getirmeye çalıştık.

Bu durum, dava hakkında doğrudan bilgi sahibi olanlar da dahil olmak üzere, kamuya açık olmayan kanıtları elde etmek için hassasiyet ve özenle ilerlememizi gerektirmiştir.



Elimizdeki kanıtlara dayanarak, internette yayınlanan materyalin tam bir resim sunmadığı ve Mason'un başlangıçta suçlandığı suçları işlemediği sonucuna vardık. Bununla birlikte, Mason'ın bugün kamuoyuna açık bir şekilde kabul ettiği üzere, sorumluluğunu üstlendiği hatalar yapmıştır.



Mason da dahil olmak üzere tüm ilgililer, kariyerine Manchester United'da yeniden başlamasının zorluklarının farkındadır.

Bu nedenle, bunu Old Trafford'dan uzakta yapmasının en uygun yol olacağı konusunda karşılıklı mutabakata varıldı ve şimdi bu sonuca ulaşmak için Mason'la birlikte çalışacağız." ifadeleri yer aldı.



MASON GREENWOOD'DAN AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Greenwood ise şöyle konuştu;

“İnsanların beni sosyal medyada gördükleri ve duyduklarından dolayı yargılayacaklarını anladığımı ve insanların en kötüsünü düşüneceklerini biliyorum diyerek başlamak istiyorum.



Herhangi bir ilişkide şiddetin veya tacizin yanlış olduğunu bilecek şekilde yetiştirildim, suçlandığım şeyleri yapmadım ve Şubat ayında tüm suçlamalardan aklandım. Bununla birlikte, ilişkimde hatalar yaptığımı tamamen kabul ediyorum ve sosyal medya paylaşımına yol açan durumlardan sorumluluk payımı alıyorum.

Profesyonel bir futbolcu olarak iyi bir örnek teşkil etmek için sorumluluklarımı anlamayı öğreniyorum ve iyi bir eş olmanın yanı sıra bir baba olmanın büyük sorumluluğuna odaklanıyorum.



Bugünkü karar; Manchester United, ailem ve benim aramdaki ortak sürecin bir parçasıydı. Hepimiz için en iyi karar, futbol kariyerime Old Trafford'dan uzakta, varlığımın kulüp için dikkat dağıtmayacağı bir yerde devam etmem. Yedi yaşında katıldığımdan beri kulübe verdikleri destek için teşekkür ederim.



Desteklerini esirgemeyen aileme ve tüm sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve artık çevremdekilerin bana gösterdikleri güvenin karşılığını verme zamanı.

Daha iyi bir futbolcu olmak ama en önemlisi iyi bir baba, daha iyi bir insan olmak ve yeteneklerimi sahada ve saha dışında olumlu yönde kullanmak niyetindeyim.”