Manchester United'dan Ronaldo'nun veliahtı Garnacho'ya tarihi imza

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Manchester United, 18 yaşındaki Garnacho'yla yeni bir sözleşme için görüşmesi yapıyor.



AS'ın haberine göre; Ronaldo'nun veliahtı Garnacho'yla United kulüp tarihinin en uzun süreli sözleşmesini imzalayacak.



Her iki taraf da finansal yönlerden memnun, ancak anlaşma onaylanmadan önce genç yıldızın imaj haklarının da çözülmesi gerekiyor.



United'ın Garnacho ile 8 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



İki yıl önce Atletico Madrid'in gençlik akademisinden transfer edilen Garnacho, bu sezon Erik ten Hag yönetiminde 20 maça çıktı.