Manchester United'den derbide harika dönüş

Manchester United, derbide harika dönüşe imza attı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini maviler adına 36. dakikada Gvardiol açtı.İlk yarı 1-0 bitti.



Manchester United, 88. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan ve hemen 1 dakika sonra Amad Diallo'nun kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.



Ruben Amorim, Alex Ferguson döneminden bu yana Manchester City ile karşılaştığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan ilk Manchester United teknik direktörü oldu.

5. SIRAYA KADAR GERİLEDİLER



Manchester City'de ise kötü gidişat sürüyor.



Son 10 resmi maçından yalnızca 1 galibiyetle ayrılabilen Pep Guardiola'nın Premier Lig'de 5. sıraya kadar geriledi.