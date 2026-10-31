Manchester United'ı Chelsea de yendi. Galibiyet hasreti 9 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea , Manchester United 'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekibin de birer golü VAR incelemelerinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan Xabi Alonso'nun öğrencileri, 50. dakikada Morgan Rogers'ın orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına girip yaptığı şık aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti. Manchester United için kabus, 63. dakikada Lisandro Martínez'in ceza sahası içinde Fofana'ya yaptığı müdahale sonrası çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle derinleşti.

Hakemin penaltı kararı vermesinin ardından 64. dakikada topun başına geçen Cole Palmer, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Palmer bu golle Chelsea formasıyla Premier Lig'deki 50. golünü kaydetmiş oldu.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Londra temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 16'ya yükseltirken, tüm kulvarlarda galibiyet hasreti 9 maça çıkan ve Michael Carrick yönetiminde zor günler geçiren Manchester United 7 puanda kaldı. ManU 30 Ağustos'taki 5-2'lik Ipswich Town galibiyetinden beri ligde 4 beraberlik 3 yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi ile bu seri 9 maça çıktı.

MANU'DA NAGELSMANN SESLERİ

Michael Carrick yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'ın, Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Julian Nagelsmann ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak Juventus'un da Alman teknik adamla temasta olduğu haberlerde yer aldı. Antonio Conte'nin adı da Kırmızı Şeytanlar ile anılmıştı.