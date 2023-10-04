Manchester United'ı iki farklı takımla yenen Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Manchester United’ı mağlup eden ilk teknik direktör oldu.



49 yaşındaki teknik adam ayrıca Manchester United karşısında ikinci galibiyetini aldı.



Buruk, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



Maç sonu konuşan ve Manchester United'ın iyi bir takım olduğuna değinen Buruk, maçın dengeli geçtiğini belirterek, "İstatistiksel olarak iki takım için de benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, pozisyona girdik. Buradan kazanarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli." diye konuştu.

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