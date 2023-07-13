Manchester United'ın forvet hedefi: "Danimarkalı Haaland"

Manchester United'ın gelecek sezon planlamasında, bir sonraki transfer hedefi olarak Rasmus Höjlund'u radarına aldığı belirtildi.



20 yaşındaki forvetin, Atalanta ile gösterdiği performansın ardından Juventus'un da transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester United'ın daha ön planda olduğu ve Höjlund'un transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

Höjlund'un kulübüyle görüşmelerin devam ettiği ve futbolcunun Manchester ekibine katılmaktan mutluluk duyacağı aktarıldı.



Atalanta'nın 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi içinde olduğu belirtildi.

PARIS SAINT-GERMAIN'DE DEVREDE



Ayrıca haberde Paris Saint-Germain'in de Höjlund'u takip ettiği ve Manchester United'a katılma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Manchester ekibinin bu transferde kararlı olduğu vurgulanıyor.

Rasmus Höjlund, 2022/23 sezonunda Atalanta formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 16 gol, 7 asist kaydetti.