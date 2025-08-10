Manchester United'ın hücum hattı el yakıyor: 225 milyon euro!

İngiliz ekibi Manchester United, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hariç toplamda 225 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.



Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha için Wolverhampton'a 74 milyon 200 bin euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo için Brentford'a 75 milyon euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko için ise Leipzig'e 76 milyon 500 bin euro olmak üzere toplamda 225 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.



Manchester United, hazırlık maçında normal süresi 1-1 biten mücadelede İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Old Trafford'da oynanan söz konusu müsabaka öncesinde kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya çıkarak taraftarı selamladı.



Geride kalan sezonu Premier Lig'de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup olarak ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı.